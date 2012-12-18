За прошедшие сутки в Минске 7 человек получили холодовые травмы, 20 – гололедные

Новости Беларуси. Морозы идут в наступление. Семь человек получили холодовые травмы за прошедшие сутки в Минске. У шестерых пациентов медики диагностировали обморожения, еще одного бригада «скорой помощи» доставила с диагнозом переохлаждение.

Также в списке пострадавших от погодных условий – 20 человек с гололедными травмами.

Виктор Сиренко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Опасность реальный мороз представляет для детей и для людей, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения.

В обязательно порядке надо укрывать не только руки, но и лицо, потому что у детей чаще всего страдают щеки. У водителей на сегодняшний день, тех, которые занимаются прогревом автомобиля, пытаются машины достать, страдают руки, лицо и ноги.