За контрабанду чеснока британцев объявили в международный розыск

Новости Швеции. В международный розыск за контрабанду чеснока власти Швеции объявили двух британцев.

По данным следствия, в 2009-2010 годах они перевезли в Норвегию несколько крупных партий чеснока, произведенного в Китае. Поскольку Норвегия не входит в Евросоюз, за ввоз товара злоумышленникам не приходилось платить пошлину. После этого, как сообщает Associated Press, подозреваемые незаконно, в обход таможенного контроля, перевозили товар через границу Швеции, таким образом, избежав уплаты европейских пошлин на импорт.



Это уже не первый случай контрабанды китайского чеснока. В 2010 году, например, власти Польши изъяли 144 тонны чеснока, который незаконно перевезли из Китая через Нидерланды.