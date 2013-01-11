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За контрабанду чеснока британцев объявили в международный розыск

11 января 2013 18:03
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Новости Швеции. В международный розыск за контрабанду чеснока власти Швеции объявили двух британцев.

По данным следствия, в 2009-2010 годах они перевезли в Норвегию несколько крупных партий чеснока, произведенного в Китае. Поскольку Норвегия не входит в Евросоюз, за ввоз товара злоумышленникам не приходилось платить пошлину. После этого, как сообщает  Associated Press, подозреваемые незаконно, в обход таможенного контроля, перевозили товар через границу Швеции, таким образом, избежав уплаты европейских пошлин на импорт.

Это уже не первый случай контрабанды китайского чеснока. В 2010 году, например, власти Польши изъяли 144 тонны чеснока, который незаконно перевезли из Китая через Нидерланды.

# происшествия # Контрабанда

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