Впервые за 150 лет: Двое убийц сбежали из тюрьмы максимально строгого режима штата Нью-Йорк

Новости США. В США в штате Нью-Йорк ищут беглых убийц. Заключенным удалось ночью выбраться из тюрьмы максимально строгого режима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В спецоперации участвуют более 200 полицейских и собаки-ищейки, поиск ведут, в том числе, с воздуха.

Оба преступника отбывали срок за убийство. Их исчезновение больше похоже на сюжет из кинофильма. Заключенные проделали отверстие в задней части камеры, затем по техническим мосткам спустились вниз на высоту шести этажей. Там с помощью инструментов выбрались наружу по трубам и тоннелям.

Сейчас в этой истории разбираются власти штата. Полиция выясняет, откуда в камере появились инструменты.

Сообщается, что это первый побег из особо охраняемой тюрьмы, построенной в 1865 году.