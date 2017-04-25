Водитель был трезв и помнит момент аварии: подробности аварии, в которой пострадали белорусские туристы

Новости Беларуси. По информации польских СМИ, водитель сообщил полиции, что не заснул и помнит момент аварии. По его словам, в какой-то момент автобус перестал слушаться управления.

По данным польской полиции, водитель автобуса был трезв.

Посольство Беларуси и МИД следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с медиками и правоохранительными органами Польши. Напомним, автобус с белорусами улетел в кювет и перевернулся ночью 25 апреля. Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Завада в воеводстве Лодзь. В салоне находились 43 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По уточненным данным, пострадали 17 белорусов.

Анета Собиерай, пресс-секретарь полиции Лодзинского воеводства (Польша):

49-летний водитель в тяжелом состоянии. Его транспортировали в больницу на вертолете, он получил серьезные травмы.

Еще 18 человек так же срочно госпитализировали, пятеро из них в состоянии средней тяжести, а состояние еще одного человека очень серьезное.

По словам некоторых пострадавших, они до сих пор чувствую слабость.