В Вороновском районе девушка покатала друзей на капоте, один в больнице

Новости Беларуси. 3 мая примерно в 4 часа ночи в Вороновском районе девушка прокатила на капоте парней.

Как сообщает Следственный комитет, 24-летняя жительница Лиды проводила время в компании знакомых. С разрешения владельца автомобиля девушка села за руль. Владелец машины и его 19-летний друг сидели на капоте.

В какой-то момент лидчанке захотелось прокатиться. Она нажала на педаль газа и проехала около 100 метров со скоростью 20-30 км/ч. 19-летний гродненчанин упал с капота и ударился головой о дорогу.

Молодой человек получил тяжёлую травму головы и был госпитализирован. Место происшествия осмотрено, автомобиль изъят, назначено проведение судебно-медицинской и автотехнической экспертиз.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК РБ. В ходе разговора с правоохранителями фигурантка сказала, что не придала значения факту нахождения парней на капоте. Ведётся расследование.

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