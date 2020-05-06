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В Вороновском районе девушка покатала друзей на капоте, один в больнице

06 мая 2020 10:30
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Новости Беларуси. 3 мая примерно в 4 часа ночи в Вороновском районе девушка прокатила на капоте парней. 

Как сообщает Следственный комитет, 24-летняя жительница Лиды проводила время в компании знакомых. С разрешения владельца автомобиля девушка села за руль. Владелец машины и его 19-летний друг сидели на капоте. 

В какой-то момент лидчанке захотелось прокатиться. Она нажала на педаль газа и проехала около 100 метров со скоростью 20-30 км/ч. 19-летний гродненчанин упал с капота и ударился головой о дорогу. 

Молодой человек получил тяжёлую травму головы и был госпитализирован. Место происшествия осмотрено, автомобиль изъят, назначено проведение судебно-медицинской и автотехнической экспертиз. 

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК РБ. В ходе разговора с правоохранителями фигурантка сказала, что не придала значения факту нахождения парней на капоте. Ведётся расследование. 

Ранее в Рогачёве разыскивался мужчина, который ехал на крыше иномарки в одних плавках.

За рулём машины находилась девушка – здесь подробности

# Авария в Гродненской области # происшествия

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