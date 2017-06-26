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В Воложинском районе 6-летнего велосипедиста сбила машина, ребенок в больнице

26 июня 2017 15:22
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Новости Беларуси. 6-летний мальчик попал под колеса машины Audi в деревне Брильки Воложинского района.

Мальчик катался на велосипеде и неожиданно выехал со двора.

Классическая фабула дорожно-транспортного происшествия требует еще одного уточнения: мальчик катался один, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Воложинском районе 6-летнего велосипедиста сбила машина, ребенок в больнице-1

Чем были заняты взрослые и почему ребёнок оказался один на дороге – сейчас выясняют правоохранители.

Мальчик с черепно-мозговой травмой, ранами и переломом сейчас в больнице. 

Госавтоинспекция Минской области просит взрослых следить за детьми, не допускать их пребывания одних на проезжей части. И еще – управлять самостоятельно велосипедом можно с 14-ти лет. До сих пор –  только под присмотром взрослых.

В Воложинском районе 6-летнего велосипедиста сбила машина, ребенок в больнице-4

И в продолжение. Сейчас в области проходит профилактическая акция ГАИ «Пешеход». Правоохранители отрабатывают населенные пункты, прилегающие к автотрассам.

Пешеходы должны стараться не создавать аварийные ситуации, двигаться с световозвращающими элементами в темное время суток. 

В Воложинском районе 6-летнего велосипедиста сбила машина, ребенок в больнице-7

В поле зрения и водители: они обязаны пропускать пешеходов на «зебре», придерживаться скоростного режима при перемещении в населенных пунктах.

Кстати, с начала года зарегистрировано 70 ДТП с участием пешеходов. 21 человек погиб.
 

# происшествия # Фотофакт # ДТП

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