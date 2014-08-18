В Волковыске неизвестные подожгли светофор

Новости Беларуси. Инцидент произошел в Волковыске в ночь с воскресенья на понедельник.

Пресс-служба Гродненского областного управления МЧС:

Сегодня ночью волковысским спасателям поступил не совсем обычный звонок: мужчина сообщил о загорании пешеходного светофора на ул.Советской. Спустя две минуты пожарные уже были на месте ЧП и при помощи огнетушителя ликвидировали возгорание. В результате пожара пешеходный светофор уничтожен, поврежден дорожный знак. Пострадавших людей нет. Наиболее вероятная причина происшествия – поджог.

Напомним, несколько дней назад в Минске сгорел памятник городского деревянного зодчества начала XX века.

Пожар в одноэтажном доме в Северном переулке начался около часа ночи. Спасатели приехали по вызову в считанные минуты, однако здание уже было полностью охвачено огнем. Строение, представляющее историко-культурную ценность, уничтожено. Предварительная версия – поджог. Смотрите видео.