В Витебской области будут судить депутата

Новости Беларуси. На Витебщине расследуют преступную схему незаконного получения кредитов в банках. Депутат сельсовета, бывший директор Глубокской птицефабрики, подозревается в выманивании таким способом более 40 миллиардов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экс-руководитель обращался в банки с подложными документами. Например, для получения более 3-х миллиардов рублей краткосрочного кредита в качестве залога фигурировало несуществующее зерно. Взятые деньги направлялись на текущие нужды предприятия, но не гасились. Общая сумма текущей задолженности превысила 70 миллиардов рублей. В отношении депутата возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Константин Султанов, начальник Глубокского межрайонного отдела Управления Департамента финансовых расследований Комитета Госконтроля Республики Беларусь по Витебской области:

В результате этих действий предприятием незаконно получен ряд кредитов, их общая сумма задолженности составляет более 40 млрд. Факт нарушения вопиющий. В данный момент проводится следствие. И по каждому факту будет дана правовая оценка.