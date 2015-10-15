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В Витебске маршрутка сбила 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу на «красный»

15 октября 2015 07:53
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Новости Беларуси. Девочка переходила дорогу на красный сигнал светофора. Школьница доставлена в больницу. По предварительной информации,

с диагнозом «закрытый перелом со смещением».

УГАИ УВД Витебского облисполкома:
14 октября около 12.40 32-летний витебчанин управляя автомашиной Форд Транзит (маршрутное такси) по улице Карла Маркса г. Витебска при проезде регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на девочку-пешехода, которая пересекала пешеходный переход справа налево на красный сигнал светофора. В результате ДТП ребенок с травмами был доставлен в больницу. 

# происшествия # Авария в Витебске

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