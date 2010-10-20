В Томской области пьяный милиционер на машине сбил трех девушек, а скорая помощь наехала на пострадавшую

Инцидент произошел в поселке Каргасок в Томской области.

Одна из девушек скончалась, две другие госпитализированы. Ведется следствие.

Елена Лебедева, старший помощник руководителя следственного комитета при прокуратуре:

Милиционер сказал, что его ослепил свет фар автомобиля, двигавшегося ему навстречу. Поэтому он съехал на обочину и сбил девушек, которые двигались в попутном направлении.

После этого, по предварительным данным, сотрудник милиции вызвал скорую, и, опять же, по предварительным данным, водитель этой скорой помощи на месте ДТП совершил наезд на одну из девушек.

Однако на данный момент не известно и не установлено, кто является виновником смерти девочки.