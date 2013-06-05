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В США около 100 школьников высадили из самолета за плохое поведение

05 июня 2013 06:41
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Новости США. В США группу школьников высадили из самолета за плохое поведение. Около 100 подростков отказались занять свои места и выключить мобильные телефоны.

Старшеклассники летели на трехдневную экскурсию в Атланту, что в штате Джорджия. Сначала к порядку подростков призвали бортпроводники, после чего к ним обратился капитан. Когда же и это не подействовало, всех подростков, а также сопровождавших их преподавателей, попросили покинуть салон.

Самолет вылетел с 45-минутной задержкой, а вот непослушным школьникам пришлось добираться до Атланты другими рейсами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Самолет

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