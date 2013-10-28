В Пружанах 39-летняя мать 11 детей покончила с собой

Новости Беларуси. Екатерина Онохова вместе с мужем Александром воспитывала 11 детей: 2 биологических и 9 приемных или усыновленных. Трагедия в семье произошла 27 октября. В районную больницу Пружан женщину доставили с признаками повешения. К несчастью, врачи были уже бессильны.

Руслан Макарук, официальный представитель УСК по Брестской области (в комментарии агентству «Интерфакс-Запад»):

Пружанским районным отделом управления Следственного комитета по Брестской области проводится проверка по факту смерти жительницы Пружан 1974 года рождения, работавшей в одном из детских домов семейного типа. Женщина, по одной из версий, покончила жизнь самоубийством через повешение по месту жительства.

Екатерина по образованию детский психолог. Она проводила семинары для женщин по домашнему тайм-менеджменту.

Не делить в отношении на своих и чужих. Этот принцип был всегда главным в семье Оноховых. В 2008 году семейная пара разделила на одиннадцать государственную премию за духовное возрождение. Позже был Орден матери. В 2010 году в интервью нашему телеканалу Екатерина призналась: «Мы считаем – это наша принципиальная гражданская позиция – что надо привлекать средней класс нашего общества. Молодых, активных, которые смогут вложить в детей достаточно сил и средств, что их реабилитировать, чтобы они стали достойными членами нашего общества» (смотрите видео).

Что случилось в семье Оноховых вчера, ещё предстоит выяснить. Накануне в своём блоге женщина делилась планами на будущее.

Выражаем соболезнования родным и близким погибшей.