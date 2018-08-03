В Полоцке сотрудник МЧС спас двух тонущих сестёр

Новости Беларуси. В Полоцке сотрудник МЧС в свободное от несения службы время спас тонущих сестер.

По информации МЧС, инцидент произошел второго августа днем.

Сержант внутренней службы Григорьев Никита Юрьевич, командир отделения ПАСП №11 Новополоцкого городского отдела по чрезвычайным ситуациям был на городском пляже в Полоцке. Мужчина увидел, что девочку начало уносить течением, а девушка начала пытаться её спасти. Однако сильное течение отнесло пострадавших на расстояние около 70 метров от берега, обе девушки начали тонуть.

Никита Григорьев поплыл в направлении тонущих. Когда он добрался до них, то одна уже выбилась из сил и не могла держаться на воде. Мужчина подхватил одну девушку, а вторая девушка ухватилась за плечо спасателя. Таким образом они добрались до берега.

Были спасены две двоюродные сестры – 18 и 12 лет. Их осмотрели медики, после чего отпустили домой.