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В Полоцке сотрудник МЧС спас двух тонущих сестёр

03 августа 2018 09:03
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Новости Беларуси. В Полоцке сотрудник МЧС в свободное от несения службы время спас тонущих сестер.

По информации МЧС, инцидент произошел второго августа днем.

Сержант внутренней службы Григорьев Никита Юрьевич, командир отделения ПАСП №11 Новополоцкого городского отдела по чрезвычайным ситуациям был на городском пляже в Полоцке. Мужчина увидел, что девочку начало уносить течением, а девушка начала пытаться её спасти. Однако сильное течение отнесло пострадавших на расстояние около 70 метров от берега, обе девушки начали тонуть.

Никита Григорьев поплыл в направлении тонущих. Когда он добрался до них, то одна уже выбилась из сил и не могла держаться на воде. Мужчина подхватил одну девушку, а вторая девушка ухватилась за плечо спасателя. Таким образом они добрались до берега.

Были спасены две двоюродные сестры – 18 и 12 лет. Их осмотрели медики, после чего отпустили домой.

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# Спасение # происшествия

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