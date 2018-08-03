Загорелся холодильник. Пожар произошёл ночью в магазине Витебска

Новости Беларуси. В Витебске был ликвидирован пожар в магазине.

По информации МЧС, происшествие случилось ночью третьего августа. Спасатели получили сообщение о том, что загорелся холодильник в одном из магазинов.

К моменту приезда подразделений МЧС на место инцидента в торговом зале уже было задымление.

В момент возгорания сработала пожарная сигнализация с выводом на пульт диспетчера. В это время охранник магазина совершал обход территории, а на складе были грузчик и приемщик товара. Никто не пострадал.

Пожар был ликвидирован. Огонь повредил две холодильные витрины, табачную витрину, были закопчены стены, потолок и товар возле холодильных витрин.

Устанавливается причина произошедшего. Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.