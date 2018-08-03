В Минске начнется суд по делу об обрушении цирка-шапито в Заславле

Новости Беларуси. 3 августа в Минске начнется суд по делу об обрушении шатра цирка-шапито в Заславле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, ЧП произошло в сентябре 2017 года. Перед началом представления, когда зрители занимали свои места, обрушилась часть трибуны. Различные травмы тогда получили 6 человек.

Следствие установило: директор цирка формально отнёсся к своим должностным обязанностям. Металлическая конструкция трибун была изготовлена им на заказ по собственному эскизу с конструктивными дефектами.