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В Минске начнется суд по делу об обрушении цирка-шапито в Заславле

03 августа 2018 07:52
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Новости Беларуси. 3 августа в Минске начнется суд по делу об обрушении шатра цирка-шапито в Заславле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске начнется суд по делу об обрушении цирка-шапито в Заславле-1

Напомним, ЧП произошло в сентябре 2017 года. Перед началом представления, когда зрители занимали свои места, обрушилась часть трибуны. Различные травмы тогда получили 6 человек.

В Минске начнется суд по делу об обрушении цирка-шапито в Заславле-4

Следствие установило: директор цирка формально отнёсся к своим должностным обязанностям. Металлическая конструкция трибун была изготовлена им на заказ по собственному эскизу с конструктивными дефектами.

В Минске начнется суд по делу об обрушении цирка-шапито в Заславле-7

Она не была оборудована необходимыми элементами для безопасности, устанавливалась людьми, которые не прошли инструктаж. Не было и технической документации. Также известно, что цирковое представление в тот день проводилось без согласования с органами местной власти. Свою вину мужчина не признал.

# Несчастный случай # происшествия # Фотофакт

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