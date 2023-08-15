Прямой эфир

В Полоцке на пенсионера обрушилась железобетонная плита, его спасли сотрудники МЧС

15 августа 2023 10:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сотрудники МЧС спасли пенсионера, на которого обрушилась железобетонная плита, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло в Полоцке.

В Полоцке на пенсионера обрушилась железобетонная плита, его спасли сотрудники МЧС-1

Утром спасателям поступило сообщение, что в помощи нуждается мужчина, которого на территории бывшего мясокомбината придавило обломками здания. Прибывшие на место специалисты обнаружили, что пострадавший находится в сознании, но его ноги и часть туловища заблокированы. Чтобы освободить человека из ловушки, сотрудники МЧС вручную убрали отколовшиеся части бетона, а плиту подняли с помощью специальных инструментов.

В Полоцке на пенсионера обрушилась железобетонная плита, его спасли сотрудники МЧС-4

После пострадавшего оперативно передали медикам и доставили в больницу. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

# Несчастный случай # происшествия # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Самолёт «Белавиа» совершил экстренную посадку в Витебске из-за недомогания у ребёнка
08 августа 2023 19:05

Самолёт «Белавиа» совершил экстренную посадку в Витебске из-за недомогания у ребёнка

В Копыльском районе после удара молнии загорелся купол церкви
07 августа 2023 13:36

В Копыльском районе после удара молнии загорелся купол церкви

ПСО «Ангел» нашёл потерявшегося в лесу 81-летнего пенсионера
30 июля 2023 07:24

ПСО «Ангел» нашёл потерявшегося в лесу 81-летнего пенсионера