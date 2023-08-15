В Полоцке на пенсионера обрушилась железобетонная плита, его спасли сотрудники МЧС

Новости Беларуси. Сотрудники МЧС спасли пенсионера, на которого обрушилась железобетонная плита, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло в Полоцке.

Утром спасателям поступило сообщение, что в помощи нуждается мужчина, которого на территории бывшего мясокомбината придавило обломками здания. Прибывшие на место специалисты обнаружили, что пострадавший находится в сознании, но его ноги и часть туловища заблокированы. Чтобы освободить человека из ловушки, сотрудники МЧС вручную убрали отколовшиеся части бетона, а плиту подняли с помощью специальных инструментов.