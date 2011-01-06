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В Нидерландах горят склады химического завода, жителям соседних городов рекомендуют не выходить на улицу

06 января 2011 12:00
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Крупный пожар на химическом заводе в Нидерландах. Огонь уничтожил склады, на которых хранились сотни тонн канцерогенных веществ.

По свидетельству очевидцев, пожарным приходилось бороться с 40-метровым столбом пламени. В результате происшествия никто из сотрудников предприятия или огнеборцев не пострадал. Однако небо над городом заволокло густым черным дымом.

Жителям двух близлежащих городов — Мордейка и Дордрехта — рекомендовано не выходить на улицы и держать окна и двери закрытыми, пока не рассеется токсичное облако от пожара, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# Техногенные катастрофы # Соседи

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