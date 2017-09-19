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В Несвижском районе мужчину сбил автобус: его спутник кинулся на помощь и попал под машину

19 сентября 2017 21:00
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Новости Беларуси. В Несвижском районе трагедия унесла жизни сразу двух человек: у деревни Малиновка пассажир Hyundai Santa Fe не убедился в безопасности и вышел на проезжую часть, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В этот момент его сбил автобус Neoplan.

Его спутники выбежали на дорогу, чтобы помочь, и один из них попал под колеса ехавшего следом Peugeot Partner. Правоохранители сейчас выясняют все обстоятельства этого ужасного ДТП.

В Несвижском районе мужчину сбил автобус: его спутник кинулся на помощь и попал под машину-1

Олег Тюрин, начальник отдела агитации и пропаганды управления ГАИ Минской области:
Около 22:30 водитель автобуса Neoplan совершил наезд на 30-летнего пешехода, который внезапно для водителя вышел на проезжую часть. Пострадавшему поспешили на помощь мужчина и женщина, которые тоже находились в автомашине.

Они не обратили внимание на движущийся в непосредственной близости автомобиль.

Автомашиной был сбит еще один мужчина. От полученных телесных повреждений он скончался на месте.

# происшествия # Авария в Минской области # Фотофакт # Олег Тюрин

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