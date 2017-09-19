В Несвижском районе мужчину сбил автобус: его спутник кинулся на помощь и попал под машину

Новости Беларуси. В Несвижском районе трагедия унесла жизни сразу двух человек: у деревни Малиновка пассажир Hyundai Santa Fe не убедился в безопасности и вышел на проезжую часть, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В этот момент его сбил автобус Neoplan.

Его спутники выбежали на дорогу, чтобы помочь, и один из них попал под колеса ехавшего следом Peugeot Partner. Правоохранители сейчас выясняют все обстоятельства этого ужасного ДТП.