В мусорном контейнере в Наровле пенсионерка нашла тело новорожденного ребёнка

Новости Беларуси. Поступок, поражающий своей жестокостью. В Наровле в мусорном контейнере найдено тело новорожденного ребенка. Об этом сообщили в Следственном комитете Беларуси.

О страшной находке милиции рассказала пенсионерка. Тело ребенка было упаковано в черный мешок. К месту выехала оперативно-следственная группа. По данному факту начата проверка.

БЕЛТА со ссылкой на официального представителя управления Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области:

Тело новорожденного ребёнка найдено в мусорном контейнере в Наровле.

О страшной находке в милицию сообщила пенсионерка. Ее знакомая женщина увидела в контейнере труп девочки. К месту выехала оперативно-следственная группа.

Напомним, в 2007 году многодетная мать выбросила собственного ребёнка в мусорку. Мотив зверского поступка – отсутствие денег на содержание уже пятого ребёнка. Позже женщина призналась, что, родив малыша в домашних условиях, в состоянии аффекта попросила десятилетнего сына отнести младенца на свалку.

В марте 2013 года жуткая история произошла в Витебской области. Следователи нашли тело новорожденной девочки на балконе с целлофановым пакетом на голове (смотрите видео).