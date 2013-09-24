Две девочки погибли в стиральной машине. Малюткам 2 и 3 годика

Новости Китая. В Китае расследуют дело о смерти двух девочек. Тела малюток родители обнаружили в стиральной машине.

Родители пребывают в шоке. Дочерей оставили без присмотра всего на пять минут. Предварительная причина шокирующей трагедии – неисправность стиральной машины, которая включилась сразу после того, как дети захлопнули за собой дверцу.



Сn-news.ru:

Когда произошла трагедия, родители девочек были дома. Мать девочек готовила, отец слушал музыку. Их сын в возрасте 1 года также был дома.

Этим летом по Гомельской области прокатилась волна пожаров. Причина возгораний одна – игры с огнем детей, оставшихся без присмотра. И даже если формально виноваты дети, всем понятно: настоящий источник трагедий – беспечность взрослых.

Родители нередко забывают, что даже пять минут могут стать роковыми. Напомним, в Минской области оставленный без присмотра пятилетний мальчик получил тяжелые ожоги. Пока мама была в магазине, ребенок вышел на улицу и залез в трансформаторную подстанцию (смотрите видео). В результате сильного удара током малыш практически лишился рук. Врачи констатируют: мальчику очень повезло. После таких травм, в принципе, не выживают. Напряжение в проводах внутри трансформаторной будки – несколько тысяч вольт.

