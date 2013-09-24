В Мексике неизвестные ворвались в жилой дом и расстреляли 10 человек, в том числе 7-летнюю девочку

Новости Мексики. В мексиканском городе Сьюдад-Хуарес правоохранители приведены в состояние боевой готовности. Патрулирование улиц усилили после массового расстрела болельщиков одной из местных бейсбольных команд. В жилой дом, где собрались фанаты, ворвались преступники и открыли огонь по людям, убив десять человек, в том числе 7-летнюю девочку.

Штат Чихуа, где случилась трагедия, считается одним из самых опасных в Мексике. Там орудуют различные наркогруппировки, воюющие за сферы влияния. А сам Сьюдад-Хуарес долгое время лидировал в рейтинге самых криминальных городов мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.