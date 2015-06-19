В Мозыре задержали 29-летнего мужчину, который пытался изнасиловать школьницу

Новости Беларуси. Мужчину задержали через два месяца, после проведения длительных оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался 29-летний житель Мозыря.

Ранее он уже был судим за грабеж и изнасилование.

В настоящее время мужчина находится в следственном изоляторе и дает признательные показания.

УВД Гомельского облисполкома:

В начале апреля 2015 года 17-летняя потерпевшая возвращалась домой. На одной из остановок в районе станции Мозырь к ней подошел молодой мужчина, и угрозами заставил пройти с ним в сторону близлежащего лесного массива. Завязав шарфом глаза школьнице, незнакомец отобрал у нее серебряную цепочку, мобильный телефон и стал требовать деньги. Ничего не обнаружив в сумке своей жертвы, грабитель попытался совершить в отношении нее насильственные действия сексуального характера, однако не довел свой преступный умысел до конца.



Несмотря на испытанный шок,

одиннадцатиклассница не растерялась и стала разговаривать со злоумышленником.

Как позже рассказала сама потерпевшая, преступник, не ожидавший такого поворота событий, поспешил ретироваться.