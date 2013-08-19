В Могилевской области 3 девочки 6 и 7 лет, вооружившись металлическими палками и кирпичами, разгромили теплицу и уничтожили огород дачника

Новости Беларуси. Дачнику из Могилевской области, похоже, урожай в этом году собирать не придется. За него это уже сделали три девочки. Причем весьма варварским способом.

Малолетние разбойницы, вооружившись металлическими палками и кирпичами, разгромили теплицу и уничтожили почти все растения в огороде. 5 месяцев труда ушли насмарку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В деревню Ивановка Бобруйского района Иван Георгиев переехал из Болгарии два года назад. Только начал поднимать хозяйство на ноги, говорит мужчина, а тут такой инцидент. По участку как торнадо прошел.

Иван Георгиев:

Это кощунство натуральное. Я не знаю, почему эти дети так сделали. Себе не могу объяснить.

Во время «визита» вандалов хозяина дома не было. А когда Иван вернулся, не мог глазам поверить. Вся работа на приусадебном участке – коту под хвост. Овощи из грядок вырваны с корнями, арбузы растоптаны, а пленка в обоих парниках – в клочья. Но еще в больший шок повергло, что за этими беспорядками стоят 3 девочки 6 и 7 лет.

Евгений Черкас, председатель Бортниковского сельсовета:

Я не могу понять вот этих деток маленьких, что случилось и как случилось. Может быть, их кто-то их научил, а может быть, просто сработал синдром толпы.

После случившегося Иван вызвал милицию, потому как с родителями маленьких хулиганок договориться мирным путем не получилось. Расчет помидорами пострадавшего не устраивает, сетует бабушка юных созданий.

Нина Верас, бабушка девочек:

Ему сказали: и плену купим, и сделаем, и стекло поставим, и все. Он не согласился, ну. И помидор купим, и огурцов купим… Но он же не согласился.

Иван Георгиев собирает документы, чтобы подать в суд на нерадивых односельчан. А родителей маленьких хулиганок уже привлекли к административной ответственности.

Андрей Саулич, начальник инспекции по делам несовершеннолетних Бобруйского РОВД:

Родители вместе с детьми вызывались в инспекцию по делам несовершеннолетних. Проводились соответствующие беседы. Ставились дети на контроль. При получении соответствующего постановления, то есть когда решение будет принято, дети данные будут поставлены на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних и по закону будут наблюдаться на учете полгода.

Несмотря на случившееся, пострадавший мужчина намерен дальше развивать подсобное хозяйство. Но наученный горьким опытом он решил пойти на кардинальные меры. Высокий забор вокруг участка и колючая проволока. Чтобы защитить свое имущество.