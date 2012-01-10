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В Могилеве 9-летняя школьница перебегала дорогу на красный свет на пешеходном переходе и ее сбила иномарка. Ребенок погиб на месте

10 января 2012 12:34
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В Могилеве впервые с начала года на дороге погиб ребенок.

От удара девочку отбросило на соседнюю полосу, где произошел повторный наезд автомашиной. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Трагедия произошла в первый учебный день после каникул.

Станислав Соловей, старший инспектор УГАИ МВД Республики Беларусь:
Как водители, так и родители должны быть особенно в это время крайне внимательными. Родители должны научить своих детей соблюдать правила дорожного движения. Если это необходимо, провести своего ребенка в школу по безопасному маршруту, обратив внимание на какие-то сложные ситуации, которые могут встретиться по пути. А водителям нужно быть особенно внимательными при приближении к пешеходным переходам.

В Могилеве 9-летняя школьница перебегала дорогу на красный свет на пешеходном переходе и ее сбила иномарка. Ребенок погиб на месте-1

В Могилеве 9-летняя школьница перебегала дорогу на красный свет на пешеходном переходе и ее сбила иномарка. Ребенок погиб на месте-3

В Могилеве 9-летняя школьница перебегала дорогу на красный свет на пешеходном переходе и ее сбила иномарка. Ребенок погиб на месте-5

В Могилеве 9-летняя школьница перебегала дорогу на красный свет на пешеходном переходе и ее сбила иномарка. Ребенок погиб на месте-7

В Могилеве 9-летняя школьница перебегала дорогу на красный свет на пешеходном переходе и ее сбила иномарка. Ребенок погиб на месте-9

# происшествия # Сбили пешехода на пешеходном переходе

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