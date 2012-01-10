В Могилеве 9-летняя школьница перебегала дорогу на красный свет на пешеходном переходе и ее сбила иномарка. Ребенок погиб на месте

В Могилеве впервые с начала года на дороге погиб ребенок.



От удара девочку отбросило на соседнюю полосу, где произошел повторный наезд автомашиной. От полученных травм ребенок скончался на месте.



Трагедия произошла в первый учебный день после каникул.



Станислав Соловей, старший инспектор УГАИ МВД Республики Беларусь:

Как водители, так и родители должны быть особенно в это время крайне внимательными. Родители должны научить своих детей соблюдать правила дорожного движения. Если это необходимо, провести своего ребенка в школу по безопасному маршруту, обратив внимание на какие-то сложные ситуации, которые могут встретиться по пути. А водителям нужно быть особенно внимательными при приближении к пешеходным переходам.