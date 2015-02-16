В минском Сухарево горит автомобиль из-за неисправной проводки: видео очевидца

Новости Беларусь. Водителям следует быть бдительными. Сразу три автомобиля сгорели в последние дни в Минске. И во всех случаях причиной ЧП стала неисправность электропроводки.

Сегодня утром, 16 февраля, в столичном микрорайоне Сухарево прямо посреди дороги загорелся автомобиль.

Наш корреспондент оказался очевидцем происшествия. По данным МЧС, возгорание произошло в моторном отсеке. Водитель, почуяв запах гари, успел покинуть салон, прежде чем машина загорелась. Пожар удалось ликвидировать в течение 10 минут. Тем не менее, автомобиль сильно обгорел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Дембовский, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС:

Спасатели прибыли оперативно и в считанные минуты ликвидировали пожар, пострадавших нет. Предполагается, что пожар произошел по причине короткого замыкания электропроводки. К слову, за прошедшие выходные в столице сгорели еще два автомобиля по аналогичной причине.