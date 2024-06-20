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В Зельвенском районе устраняют последствия бури

20 июня 2024 11:36
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Последствия ночной непогоды устраняют в Беларуси. В результате сильного ветра повалено много деревьев. В Зельвенском районе одно из них смертельно травмировало женщину 1982 года рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обстоятельства трагедии устанавливает Следственный комитет.

В Зельвенском районе устраняют последствия бури-1

Электроснабжение в пострадавших от стихии населенных пунктах частично восстановлено. Больше других пострадала деревня Бережки. Там еще накануне вечером был развернут областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Сформирована группа из числа работников сельскохозяйственных и других организаций для уборки мусора. Для помощи в восстановлении кровли жилых домов, поврежденных мощными порывами ветра, приехали строители из соседних районов. Необходимый материал предоставил лесхоз и фонд по ликвидации ЧС.

В Зельвенском районе устраняют последствия бури-4

Все поломано, сорвано, разбросано. Везде ветки, в лесу не проехать при въезде с автодороги на деревню. Все расстроены, переживали, сегодня успокоились, все хорошо.

В Зельвенском районе устраняют последствия бури-7

Каштан завалило, забор завалило. До дома, слава богу, не достало.

Силами райпо для участников ликвидации последствий организовано горячее питание. На место прибыли также представители страховой компании, чтобы оценить ущерб для дальнейшей компенсации материального вреда.

В Зельвенском районе устраняют последствия бури-10

Денис Ольшевский, председатель Зельвенского райисполкома:
Уже свет на 70 % в этом населенном пункте подан. Еще после 20 часов соберемся, чтобы подвести итоги, посмотреть задачи на завтрашний день, послезавтрашний, потому что за день мы здесь, естественно, не сделаем.

В Зельвенском районе устраняют последствия бури-13

В устранении последствий непогоды в деревне Бережки принимают участие около 200 человек. В целом в Зельвенском районе – около полутысячи.

# ЧП # происшествия # Денис Ольшевский # Новости Гродно и Гродненской области

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