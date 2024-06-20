Около полутысячи человек задействованы в ликвидации последствий ночной непогоды в Зельвенском районе

Последствия ночной непогоды на протяжении всего дня устраняли в Беларуси. В результате сильного ветра повалено много деревьев. В Зельвенском районе одно из них смертельно травмировало женщину. Обстоятельства трагедии устанавливает Следственный комитет. Электроснабжение в пострадавших от стихии населенных пунктах к этому моменту уже полностью восстановлено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше других пострадала деревня Бережки. Там еще накануне вечером был развернут областной штаб по ликвидации последствий ЧС. Ситуация на личном контроле у председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника. Для расчистки территории была сформирована группа из числа работников сельскохозяйственных и других организаций. На данный момент весь мусор уже убран. Для помощи в восстановлении кровли жилых домов, поврежденных мощными порывами ветра, приехали строители из соседних районов. Необходимый материал предоставил лесхоз и фонд по ликвидации ЧС. В Зельвенском районе устраняют последствия бури.

К этому вечеру восстановлено примерно 70 % кровельного покрытия. Силами райпо для ликвидаторов последствий было организовано горячее питание. На месте работали также представители страховой компании, чтобы оценить ущерб для дальнейшей компенсации материального вреда.

Денис Ольшевский, председатель Зельвенского райисполкома:

Будем работать сегодня допоздна. Сейчас мы выполняем такие виды работ, которые можно оперативно сделать, чтобы у людей ничего не протекало, чтобы спокойно можно было жить. Ну вот 3-4 домовладения – здесь более серьезное. Конечно же, к ним приступим, но это будет завтра-послезавтра.