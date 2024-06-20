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Около полутысячи человек задействованы в ликвидации последствий ночной непогоды в Зельвенском районе

20 июня 2024 18:46
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Последствия ночной непогоды на протяжении всего дня устраняли в Беларуси. В результате сильного ветра повалено много деревьев. В Зельвенском районе одно из них смертельно травмировало женщину. Обстоятельства трагедии устанавливает Следственный комитет. Электроснабжение в пострадавших от стихии населенных пунктах к этому моменту уже полностью восстановлено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около полутысячи человек задействованы в ликвидации последствий ночной непогоды в Зельвенском районе-1

Больше других пострадала деревня Бережки. Там еще накануне вечером был развернут областной штаб по ликвидации последствий ЧС. Ситуация на личном контроле у председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника. Для расчистки территории была сформирована группа из числа работников сельскохозяйственных и других организаций. На данный момент весь мусор уже убран. Для помощи в восстановлении кровли жилых домов, поврежденных мощными порывами ветра, приехали строители из соседних районов. Необходимый материал предоставил лесхоз и фонд по ликвидации ЧС.

В Зельвенском районе устраняют последствия бури.

Около полутысячи человек задействованы в ликвидации последствий ночной непогоды в Зельвенском районе-4

К этому вечеру восстановлено примерно 70 % кровельного покрытия. Силами райпо для ликвидаторов последствий было организовано горячее питание. На месте работали также представители страховой компании, чтобы оценить ущерб для дальнейшей компенсации материального вреда.

Около полутысячи человек задействованы в ликвидации последствий ночной непогоды в Зельвенском районе-7

Денис Ольшевский, председатель Зельвенского райисполкома:
Будем работать сегодня допоздна. Сейчас мы выполняем такие виды работ, которые можно оперативно сделать, чтобы у людей ничего не протекало, чтобы спокойно можно было жить. Ну вот 3-4 домовладения – здесь более серьезное. Конечно же, к ним приступим, но это будет завтра-послезавтра.

Около полутысячи человек задействованы в ликвидации последствий ночной непогоды в Зельвенском районе-10

В устранении последствий непогоды в деревне Бережки принимают участие около 200 человек. В целом в Зельвенском районе – около полутысячи.

# ЧП # происшествия

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