В Минске спасатели в последний момент поймали 56-летнего мужчину, который пытался сброситься с 19 этажа

Новости Беларуси. Спасатели в последнюю секунду предотвратили смерть человека. 56-летний мужчина, страдающий заболеванием сердца, решил свести счеты с жизнью. Это произошло во Фрунзенском районе Минска.

Пресс-служба Минского городского управления МЧС:

По прибытию к месту вызова на козырьке лоджии на 19-м этаже находился мужчина и хотел спрыгнуть. Начальник караула ПАСЧ-26 Фрунзенского РОЧС старший лейтенант Гаврученок А.В. в момент падения гражданина 1958 г.р., схватил руками падающего за ноги. Совместно с командиром отделения ПАСЧ-12 Партизанского РОЧС старшиной Мазовкой В.А. спасенный мужчина транспортирован на кровлю дома и передан медицинским работникам. Бригадой СМП спасенный доставлен в ГУ «РНПЦ психического здоровья».

Что толкнуло мужчину на такой отчаянный шаг – еще предстоит выяснить.

Терапевты, кардиологи, неврологи, даже врачи-эндокринологи зачастую сталкиваются с пациентами в пограничных состояниях. И, к сожалению, не всегда эти специалисты могут увидеть за их частными, разрозненными симптомами общую картину невроза. Химия, биология, генетика – все это может вызвать расстройство психического здоровья и вызывает, но гораздо реже, чем наше собственное представление о своих проблемах в жизни. Как стравиться со сложной жизненной ситуацией и не наложить на себя руки? Смотрите видео.