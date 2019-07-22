В Минске маршрутка попала в аварию. Пострадали четыре человека

Новости Беларуси. 22 июля примерно в 08:40 на улице Чкалова в Минске столкнулись три автомобиля.

Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, столкновение произошло между Citroen, Renault и маршруткой. В аварии пострадали четыре пассажира микроавтобуса, они доставлены в медучреждение.

По предварительным данным, авария случилась из-за несоблюдения дистанции водителем маршрутки.

По факту ДТП ведётся проверка, назначены экспертизы.

На прошлой неделе в Могилёве столкнулись кроссовер и грузовик.