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В Минске маршрутка попала в аварию. Пострадали четыре человека

22 июля 2019 10:16
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Новости Беларуси. 22 июля примерно в 08:40 на улице Чкалова в Минске столкнулись три автомобиля.

Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, столкновение произошло между Citroen, Renault и маршруткой. В аварии пострадали четыре пассажира микроавтобуса, они доставлены в медучреждение.

По предварительным данным, авария случилась из-за несоблюдения дистанции водителем маршрутки.

По факту ДТП ведётся проверка, назначены экспертизы.

На прошлой неделе в Могилёве столкнулись кроссовер и грузовик.

От удара МАЗ лёг на бок – подробнее здесь.

# Авария в Минске # происшествия

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