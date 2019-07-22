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Задержаны новые подозреваемые по делу о двойном убийстве в Осиповичах

22 июля 2019 09:11
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Новости Беларуси. Задержаны новые подозреваемые в деле о двойном убийстве в Осиповичах.

Как сообщает Следственный комитет, сначала по подозрению в убийстве двух человек были задержаны два местных жителя, однако в ходе расследования стало ясно, что они не причастны к совершению преступления, поэтому задержанных отпустили.

После этого были установлены новые подозреваемые: 39-летний житель Осиповичского района и 42-летний житель Любанского района. Ранее судимых мужчин задержали, сейчас с ними ведутся следственные действия.

Изъято огнестрельное оружие, при помощи которого, предположительно, было совершено преступление.

Также задержан 47-летний брат одного из фигурантов, он проверяется на причастность к пособничеству в совершении противоправных действий.

Ранее стало известно, что утром 13 июля в частном доме в Осиповичах были найдены тела двух местных жителей.

Погибшими оказались дядя и племянник – здесь подробности.

# Убийство # происшествия

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