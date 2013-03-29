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В Минске изъяли более 70 тонн контрабандных бананов на сумму свыше 1 млрд рублей

29 марта 2013 08:52
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Новости Беларуси. Крупная партия контрабандных бананов изъята в Минске. Оперативники задержали две фуры с грузом без сопроводительных документов. Позже на складе обнаружили еще одну нелегальную партию. Всего более 70 тонн бананов на общую сумму свыше миллиарда рублей.

Как пояснили водители, груз привезли из Санкт-Петербурга. Нелегальный товар изъят, сотрудники милиции ищут поставщика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП КМ МВД Республики Беларусь:
В настоящее время оперативниками установлено, что бананы поступали из Эквадора в Санкт-Петербург, затем загружались в фуры и привозились сюда без соответствующих документов. Сотрудники службы БЭП изъяли более 70 тонн бананов на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей. Проводится проверка по установлению поставщика и лиц, причастных к данному правонарушению.

# происшествия # Контрабанда # Криминал # Фотофакт # Вероника Посметьева # ГУБЭП КМ МВД Республики Беларусь

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