В Минске активизировались продавцы фильтров, выдающие себя за сотрудников «Минскводоканала»

Новости Беларуси. «Мутное дело». В столице активизировались продавцы фильтров, выдающие себя за сотрудников «Минскводоканала». Предприимчивые торговцы вначале предлагают провести «экспресс-анализ» качества воды в квартире, затем «удивляют» результатом и настоятельно рекомендуют установить чудо-фильтр.
Между тем, «Минскводоканал» официально заявляет: предприятие не проводит мониторинг качества воды непосредственно в квартирах жителей. Более того специалисты рекомендуют обращаться в правоохранительные органы в случае, если к вам, представившись работником водоканала, пришли с подобным предложением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наталья Сазанова, заместитель начальника производства «Минскводопровод»:
Специалисты водоканала, приходящие в квартиру (это может быть во время замены счетчиков), у них должно быть, как правило, удостоверение. Если такое удостоверение не представлено, то веры в то, что это сотрудник водоканала, быть не может. Говорю сразу, что водоканал никогда не сотрудничал с организациями, которые предлагают фильтры. Потому что на сегодняшний день ежедневный мониторинг качества воды не выявил никаких отклонений. Вода во всем Минске соответствует санитарным нормам качества питьевого водоснабжения.
Показатели качества воды по каждому дому доступны на сайте водоканала. Проводить независимую экспертизу могут лишь аккредитованные в республике лаборатории.