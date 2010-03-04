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В Ираке накануне парламентских выборов вновь гремят взрывы

04 марта 2010 15:10
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На этот раз мишенью для нападения боевики выбрали столицу страны.

Террористы атаковали избирательный участок — выпустили в здание ракету. По уточненным данным, погибли 8 и ранены более 20 военнослужащих. Все они участвовали в досрочном голосовании.

Чуть позже взрыв прогремел в западном квартале Багдада. Затем завязалась перестрелка.

Инциденты с нападением боевиков возросли несмотря на усиленную охрану – боевое дежурство в Ираке несут тысячи полицейских. Таким образом террористы пытаются дестабилизировать обстановку в регионе перед парламентскими выборами. Голосование запланировано на 7 марта.

# происшествия # Теракт в Ираке

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