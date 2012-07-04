В Гродно квартиросъёмщик убил хозяина квартиры

Зверское убийство 58-летнего жителя города Гродно по горячим следам раскрыто оперативниками. Следы крови в прихожей через приоткрытую дверь заметила соседка убитого. Прибывшие по вызову сотрудники милиции обнаружили труп хозяина дома в ящике под лестницей, ссылаясь на УВД Гродненского облисполкома, сообщает сайт ctv.by.

По словам начальника уголовного розыска Октябрьского РОВД Гродно Вячеслава Демидовича, мужчину душили бельевым шнуром, били осколком бутылки по различным частям тела. Серия ударов вилкой в кадык не оставила жертве шансов на спасение.

В ходе розыскных мероприятий задержан молодой человек. Накануне убийства он вместе с подругой намеревался снять у мужчины комнату. Преступник и жертва любили спиртное, вследствие чего решили отметить сделку. В момент «празднования» возникла ссора. Подозреваемый в прошлом несколько раз привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабежи и хулиганство. По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 УК РБ “Убийство”. Свою причастность к убийству подозреваемый пока отрицает.