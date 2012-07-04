От удара молнии в телевизор сгорел дом под Витебском

Новости Беларуси. В Лепельском районе Витебской области из-за удара молнии практически сгорел жилой дом. Во время грозы разряд атмосферного электричества пришелся на телевизионную антенну, установленную на крыше дома пенсионерки. От удара молнии загорелся телевизор, к прибытию первого экипажа пожарных уже начинал гореть дом.

Как сообщает пресс-служба МЧС, от огня пострадали имущество, стены и потолочное перекрытие. Дом для дальнейшего проживания не пригоден. 84-летняя пенсионерка, хозяйка дома, не пострадала.

Аналогичное происшествие было зафиксировано в начале июня в посёлке Тальяны Иркутской области. Молния попала в телевизор, он взорвался, в результате жилье выгорело полностью.

На время грозы отключайте в доме все бытовые электроприборы, не стойте у окон и дверей, не касайтесь водопроводных кранов. Так вы убережёте от непредвиденных проблем и свою технику, и своё здоровье, рекомендуют в МЧС.