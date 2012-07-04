Прямой эфир

От удара молнии в телевизор сгорел дом под Витебском

04 июля 2012 17:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Лепельском районе Витебской области из-за удара молнии практически сгорел жилой дом. Во время грозы разряд атмосферного электричества пришелся на телевизионную антенну, установленную на крыше дома пенсионерки. От удара молнии загорелся телевизор, к прибытию первого экипажа пожарных уже начинал гореть дом.

Как сообщает пресс-служба МЧС, от огня пострадали имущество, стены и потолочное перекрытие. Дом для дальнейшего проживания не пригоден. 84-летняя пенсионерка, хозяйка дома, не пострадала.

Аналогичное происшествие было зафиксировано в начале июня в посёлке Тальяны Иркутской области. Молния попала в телевизор, он взорвался, в результате жилье выгорело полностью.

На время грозы отключайте в доме все бытовые электроприборы, не стойте у окон и дверей, не касайтесь водопроводных кранов. Так вы убережёте от непредвиденных проблем и свою технику, и своё здоровье, рекомендуют в МЧС.

# происшествия # Удар молнии

Другие новости рубрики

Все новости
В Гродно два автомобиля сгорели от удара молнии?
04 июля 2012 15:54

В Гродно два автомобиля сгорели от удара молнии?

04 июля 2012 15:50

Сотрудник агрокомбината «Снов», ранее судимый за убийство, украл видеокамеру с ж/д станции под Барановичами

04 июля 2012 15:47

Брестский ж/д вокзал заминировал телефонный террорист, желающий поговорить с руководством страны