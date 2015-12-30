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В Гродненской области трактор с елками сбил 10-летнюю школьницу

30 декабря 2015 13:14
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Новости Беларуси. В Сморгони 10-летняя школьница попала под колеса трактора, который вез в прицепе елки на елочный базар.

Девочка перебегала дорогу по пешеходному переходу. Она торопилась на автобус и, видимо, не заметила приближающийся трактор. С многочисленными травмами головы девочку госпитализировали. Новогодние праздники школьница проведет в больнице.

Сотрудники ГАИ напоминают водителям, что сейчас у школьников каникулы и просят их быть внимательные при движении на дорогах. А родителей призывают не оставлять детей без присмотра.

# происшествия # ДТП

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