В Гродненской области трактор с елками сбил 10-летнюю школьницу

Новости Беларуси. В Сморгони 10-летняя школьница попала под колеса трактора, который вез в прицепе елки на елочный базар.

Девочка перебегала дорогу по пешеходному переходу. Она торопилась на автобус и, видимо, не заметила приближающийся трактор. С многочисленными травмами головы девочку госпитализировали. Новогодние праздники школьница проведет в больнице.

Сотрудники ГАИ напоминают водителям, что сейчас у школьников каникулы и просят их быть внимательные при движении на дорогах. А родителей призывают не оставлять детей без присмотра.