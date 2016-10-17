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В гомельском контактном зоопарке лиса укусила двухлетнего ребенка за лицо

17 октября 2016 16:34
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Новости Беларуси. В гомельском контактном зоопарке, где лиса укусила 2-летнего ребенка, усилят меры безопасности. Руководством принято решение ужесточить внутренние правила и усилить ответственность посетителей за их несоблюдение.

Кроме того, после инцидента с ребенком всех животных зоопарка стерилизуют. Сотрудники учреждения не исключают, что поведение лисы могло стать защитной реакцией на действия ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Хорошко, исполнительный директор контактного зоопарка:
У нас висят на входе правила, в которых четко указано, что маленьких детей нужно водить за руку либо брать на руки. Там это четко прописано. Почему многие этого не выполняют, остается загадкой. Потому что эти правила написаны не просто так. Из-за таких случаев, хотя их и не было, мы пытались предугадать, но, к сожалению, не получилось. И после этого случая мы будем кастрировать наших животных, они станут немножко поспокойнее. То есть этой активности у них уже не будет.

# происшествия # Дети и животные # Татьяна Хорошко

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