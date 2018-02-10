В Гомеле у входа в магазин на женщину упал кусок льда

Новости Беларуси. На неделе в Гомеле с козырька магазина женщине на голову упала наледь.

По информации kp.by, лёд упал на пострадавшую, когда она собиралась войти в центральный универмаг. Один из прохожих незамедлительно позвонил в скорую.

Родственники пострадавшей проводили её внутрь магазина. Администратор универмага посадила женщину на стул и приложила ей ко лбу компресс.

«Как так: нет никаких ленточек, ограждения, ни надписей, что падают льдины. Это была не простая сосулька, а настоящая глыба!», – рассказала мать пострадавшей корреспонденту kp.by.

Она также сообщила, что её дочь работает заведующей магазина в райцентре.

Прибывшие медики оказали помощь и диагностировали ушиб. Для более тщательного осмотра её отвезли в областную больницу.

После произошедшего работники магазина пошли сбивать наледь. Администратор не стала комментировать случившееся.

Осенью прошлого года в Витебске мужчине повезло еще больше.