Прямой эфир

В Бресте рейсовый автобус с пассажирами врезался в столб

10 февраля 2018 11:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Бресте рейсовый автобус врезался в столб.

В Бресте рейсовый автобус с пассажирами врезался в столб-1

Фото: Реальный Брест

По сведениям портала «Реальный Брест», транспортное средство ехало в сторону Каменецкого кольца. По ходу движения его «подрезал» автомобиль ГАЗ. Чтобы избежать столкновения, автобус отклонился вправо и врезался в столб.

В Бресте рейсовый автобус с пассажирами врезался в столб-4

Фото: Реальный Брест

На место инцидента прибыли сотрудники скорой, МЧС и ГАИ.

В Бресте рейсовый автобус с пассажирами врезался в столб-7

Фото: Реальный Брест

В ДТП никто не пострадал.

Летом прошлого года в Минске девушка врезалась в столб.

При столкновении был повреждён Volvo – подробности здесь.

# происшествия # Авария в Бресте

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске остановили лишённого на 5 лет водительских прав пьяного таксиста
10 февраля 2018 08:17

В Минске остановили лишённого на 5 лет водительских прав пьяного таксиста

Пьяный житель Гродно выпал из окна. Мужчину заметил вызванным им таксист
10 февраля 2018 06:48

Пьяный житель Гродно выпал из окна. Мужчину заметил вызванным им таксист

30-летний мужчина во время прогулки по Свислочи провалился под лёд
09 февраля 2018 21:03

30-летний мужчина во время прогулки по Свислочи провалился под лёд