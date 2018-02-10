В Бресте рейсовый автобус с пассажирами врезался в столб

Новости Беларуси. В Бресте рейсовый автобус врезался в столб.
Новости Беларуси. В Бресте рейсовый автобус врезался в столб.
Фото: Реальный Брест
По сведениям портала «Реальный Брест», транспортное средство ехало в сторону Каменецкого кольца. По ходу движения его «подрезал» автомобиль ГАЗ. Чтобы избежать столкновения, автобус отклонился вправо и врезался в столб.
Фото: Реальный Брест
На место инцидента прибыли сотрудники скорой, МЧС и ГАИ.
Фото: Реальный Брест
В ДТП никто не пострадал.
Летом прошлого года в Минске девушка врезалась в столб.
При столкновении был повреждён Volvo – подробности здесь.