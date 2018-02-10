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Пинские пограничники с применением оружия задержали двух человек за незаконный ввоз телятины

10 февраля 2018 13:40
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Новости Беларуси. В Пинском районе в пяти километрах от белорусско-украинской границы за незаконный ввоз мяса задержаны два человека.

По сведениям Госпогранкомитета, инцидент произошёл ночью 8 февраля. На границе был обнаружен квадроцикл «BRP» с самодельным прицепом. Когда подозреваемый заметил пограничный наряд, он набрал скорость и попытался скрыться. Нарушитель изменил свои намерения после предупредительных выстрелов и остановил ТС.

Пинские пограничники с применением оружия задержали двух человек за незаконный ввоз телятины-1

Фото: Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

Пограничники провели проверку и установили нарушение государственной границы. Из Украины на территорию Беларуси незаконно было переправлено пять свёртков с телятиной общей массой около 200 кг.

Пинские пограничники с применением оружия задержали двух человек за незаконный ввоз телятины-4

Фото: Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

Подозреваемые являются жителями Пинского района. В отношении задержанных начат административный процесс.

Осенью прошлого года в Беларусь пытались незаконно ввезти четыре редких издания.

Книги были задержаны брестскими таможенниками – подробности здесь.

# происшествия # Таможня Беларуси # Фотофакт

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