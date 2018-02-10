Пинские пограничники с применением оружия задержали двух человек за незаконный ввоз телятины
Новости Беларуси. В Пинском районе в пяти километрах от белорусско-украинской границы за незаконный ввоз мяса задержаны два человека.
По сведениям Госпогранкомитета, инцидент произошёл ночью 8 февраля. На границе был обнаружен квадроцикл «BRP» с самодельным прицепом. Когда подозреваемый заметил пограничный наряд, он набрал скорость и попытался скрыться. Нарушитель изменил свои намерения после предупредительных выстрелов и остановил ТС.
Фото: Государственный пограничный комитет Республики Беларусь
Пограничники провели проверку и установили нарушение государственной границы. Из Украины на территорию Беларуси незаконно было переправлено пять свёртков с телятиной общей массой около 200 кг.
Фото: Государственный пограничный комитет Республики Беларусь
Подозреваемые являются жителями Пинского района. В отношении задержанных начат административный процесс.
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