Пинские пограничники с применением оружия задержали двух человек за незаконный ввоз телятины

Новости Беларуси. В Пинском районе в пяти километрах от белорусско-украинской границы за незаконный ввоз мяса задержаны два человека.

По сведениям Госпогранкомитета, инцидент произошёл ночью 8 февраля. На границе был обнаружен квадроцикл «BRP» с самодельным прицепом. Когда подозреваемый заметил пограничный наряд, он набрал скорость и попытался скрыться. Нарушитель изменил свои намерения после предупредительных выстрелов и остановил ТС.