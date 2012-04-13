В Германии электричка на скорости 100 км/ч врезалась в ремонтное оборудование. 3 погибших, более 10 раненых

Новости Германии. Недалеко от города Мюльхайм электричка врезалась в ремонтное оборудование, припаркованное слишком близко к путям. В результате аварии погибли 3 человека – водитель поезда и двое рабочих, которые ремонтировали железнодорожное полотно. Более 10 человек ранены.

Скорость поезда в момент столкновения составляла 100 км/ч. От мощного удара несколько вагонов сошли с рельсов.

Причины ЧП расследует полиция. Отрезок железной дороги временно перекрыт. Поезда пустили по объездному маршруту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.