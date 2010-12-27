В Египте туристов от акул будут защищать электромагнитными щитами

Такая технология не препятствует движению морских судов, и не представляет опасности для купающихся, однако при этом эффективна для защиты от многих морских обитателей.

Экран воздействует на животных электромагнитным излучением, заставляя их держаться на расстоянии от берега. Предполагается, что «противоакульный» щит будет в ближайшее время опробован в Красном море в заливе Набак, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Напомним, в этом месяце в районе побережья Шарм-аш-Шейха от нападения акул пострадали 5 человек. Один погиб.

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