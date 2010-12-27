В Египте туристов от акул будут защищать электромагнитными щитами

Экран воздействует на животных электромагнитным излучением, заставляя их держаться на расстоянии от берега. Предполагается, что «противоакульный» щит будет в ближайшее время опробован в Красном море в заливе Набак, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Напомним, в этом месяце в районе побережья Шарм-аш-Шейха от нападения акул пострадали 5 человек. Один погиб.
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