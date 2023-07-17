За выходные в Минской области зафиксировано 5 ДТП – 9 человек получили травмы

Новости Беларуси. За выходные в Минской области произошло пять ДТП, в результате которых 9 человек получили травмы различной степени тяжести, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Одна из аварий произошла в Дзержинском районе. 24-летний водитель автомобиля Chevrolet при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество и совершил столкновение с двигавшимся по главной автомобилем Hyundai. В результате ДТП водитель Chevrolet с полученными травмами госпитализирован в реанимацию.

Кроме того, за выходные задержано более 20 нетрезвых водителей. Свыше 150 нарушили скоростной режим.