В Старых Дорогах годовалый ребёнок выпал из окна четвёртого этажа и погиб

Новости Беларуси. В Старых Дорогах годовалый ребенок выпал из окна четвертого этажа и погиб, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Молодая пара находилась с малышом в квартире. От знойной жары родители открыли настежь окно на кухне, а сами занялись домашними делами. Женщина отвлеклась и не заметила, что сын пропал из виду.

По предварительной информации, ребенок забрался по приставленному к подоконнику дивану и выпал из открытого окна. Проходящий мимо мужчина увидел лежащего на земле без сознания ребенка и вызвал скорую.