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В Старых Дорогах годовалый ребёнок выпал из окна четвёртого этажа и погиб

18 июля 2023 14:07
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Новости Беларуси. В Старых Дорогах годовалый ребенок выпал из окна четвертого этажа и погиб, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Молодая пара находилась с малышом в квартире. От знойной жары родители открыли настежь окно на кухне, а сами занялись домашними делами. Женщина отвлеклась и не заметила, что сын пропал из виду.

В Старых Дорогах годовалый ребёнок выпал из окна четвёртого этажа и погиб-1

По предварительной информации, ребенок забрался по приставленному к подоконнику дивану и выпал из открытого окна. Проходящий мимо мужчина увидел лежащего на земле без сознания ребенка и вызвал скорую.

В Старых Дорогах годовалый ребёнок выпал из окна четвёртого этажа и погиб-4

Мальчика с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу, но, к сожалению, спасти его не удалось. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

# ЧП # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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