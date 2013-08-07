Сын легендарного хоккейного тренера Тихонова трагически погиб в центре Москвы

Новости России. Тело 55-летнего Василия Тихонова обнаружили под окнами его квартиры на Новом Арбате. По предварительным данным, мужчина выпал из окна, пытаясь ножом вырезать лоскут строительной сетки, натянутой на фасаде дома. В руке Василия был зажат нож.

Ранее сообщалось о том, что следователи рассматривают две версии случившегося: Тихонов покончил с собой или погиб в результате несчастного случая. По словам соседей погибшего, накануне вечером он сетовал на то, что дом затягивают монтажной сеткой. Тихонов опасался, что по этой сетке в квартиру его отца могут проникнуть воры.

Василий Тихонов пошёл по стопам легендарного отца-тренера: был старшим тренером омского «Авангарда», некоторое время работал в Финляндии. Отец Василия Тихонова Виктор Васильевич возглавлял сборную СССР по хоккею с 1977 по 1991 годы. Под его руководством команда трижды завоёвывала золото Олимпийских игр и семь раз выиграла чемпионат мира.

Коллеги и бывшие подопечные Виктора Тихонова соболезнуют великому тренеру. Прославленный хоккеист Павел Буре, узнав о смерти Василия Тихонова, отменил пресс-конференцию. Спортсмен заявил, что не может говорить о себе в день, когда у его бывшего тренера случилась беда.



Павел Буре, российский хоккеист:

Виктор Васильевич Тихонов для меня очень близкий человек. Он меня тренировал, учил. Сегодня у него погиб сын, поэтому я бы не хотел в столь трагический день обсуждать свои достижения. С моральной точки зрения это было бы неправильно.

Напомним, в мае этого года большая утрата произошла в мире белорусской спортивной журналистики. В возрасте 49 лет скончался известный комментатор Игорь Коленьков. В ночь на воскресенье он был доставлен в больницу с обширным кровоизлиянием. К сожалению, спасти его не удалось (смотрите видео).