Авария на химическом концерне в Донецкой области. 5 человек погибли

Новости Украины. Авария на одном из самых крупных химических предприятий Украины. На химическом концерне в городе Горловка Донецкой области произошёл разрыв аммиакопровода. На месте происшествия работают спасатели. Сообщается о гибели пяти работников предприятия.



Как сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе ГСЧС, в результате происшествия три человека погибли. Позже стало известно, что еще два человека умерли по дороге в больницу, или в самой больнице. Число пострадавших уточнятся. По некоторым данным в результате ЧП пострадали не менее пяти человек.

Из сообщения компании, где произошла авария:

6 августа в ПАО «Концерн Стирол» произошла нештатная ситуация: в 14:30 во время капитального ремонта завода №1 произошел выброс газа аммиака. Аварийно-спасательная служба концерна в течение 20 минут полностью ликвидировала поломку, которая стала причиной выброса, однако на предприятии есть пострадавшие. Специально созданная комиссия приступила к выяснению причин возгорания. Какие-либо угрозы для населения отсутствуют.

По данным пресс-службы прокуратуры региона, открыто уголовное производство по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью повлекшей гибель людей).

Напомним, неделю назад несколько мощных взрывов прогремело на газоперерабатывающем заводе в американском штате Флорида. Они были такой силы, что у здания снесло крышу. Вероятнее всего, взорвались емкости с пропаном. В момент ЧП на территории комплекса находились 24 человека. Семь сотрудников предприятия получили травмы и были доставлены в больницы. Жителей соседних улиц эвакуировали (смотрите видео).