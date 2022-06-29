Снял спасательный жилет и нырнул. В Пуховичском районе утонул ребёнок

Мальчик отдыхал с родителями. Они купались, малыш был в спасательном жилете. Через некоторое время ребенок снял его, надел маску для плавания, нырнул и исчез. Родители бросились на поиски. Спасти ребенка не удалось. Его тело извлекли из воды работники МЧС. Назначена судебно-медицинская экспертиза.