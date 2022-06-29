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Снял спасательный жилет и нырнул. В Пуховичском районе утонул ребёнок

29 июня 2022 13:44
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Новости Беларуси. Трагедия в Пуховичском районе. Вечером 28 июня вблизи реки Птичь утонул 6-летний ребенок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Снял спасательный жилет и нырнул. В Пуховичском районе утонул ребёнок-1

Мальчик отдыхал с родителями. Они купались, малыш был в спасательном жилете. Через некоторое время ребенок снял его, надел маску для плавания, нырнул и исчез. Родители бросились на поиски. Спасти ребенка не удалось. Его тело извлекли из воды работники МЧС. Назначена судебно-медицинская экспертиза.  

# Утопления # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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