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Снова поехала назад и снова протаранила соседнюю машину: автоледи с Каховской разыскивает ГАИ

20 июня 2017 17:21
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Новости Беларуси. Дорулилась. На этой парковке на Каховской женщина на автомобиле выдала невероятные пируэты. Местным жителям это удалось снять.

В результате тысячи просмотров в интернете и немаленький ущерб,

сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Снова поехала назад и снова протаранила соседнюю машину: автоледи с Каховской разыскивает ГАИ-1

На видео женщина в голубой майке садится в красную машину, сдаёт назад, чтобы развернуться,

но когда она попыталась это сделать, то врезалась бампером в рядом стоящий автомобиль.

Первый удар её не смутил и она снова поехала назад

и снова протаранила соседнюю машину.

Затем прозаично развернулась и уехала. Сейчас её разыскивает ГАИ. 

Снова поехала назад и снова протаранила соседнюю машину: автоледи с Каховской разыскивает ГАИ-4

# происшествия # Фотофакт # ДТП

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