Снова поехала назад и снова протаранила соседнюю машину: автоледи с Каховской разыскивает ГАИ
Новости Беларуси. Дорулилась. На этой парковке на Каховской женщина на автомобиле выдала невероятные пируэты. Местным жителям это удалось снять.
В результате тысячи просмотров в интернете и немаленький ущерб,
сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На видео женщина в голубой майке садится в красную машину, сдаёт назад, чтобы развернуться,
но когда она попыталась это сделать, то врезалась бампером в рядом стоящий автомобиль.
Первый удар её не смутил и она снова поехала назад
и снова протаранила соседнюю машину.
Затем прозаично развернулась и уехала. Сейчас её разыскивает ГАИ.