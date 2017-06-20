Снова поехала назад и снова протаранила соседнюю машину: автоледи с Каховской разыскивает ГАИ

сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В результате тысячи просмотров в интернете и немаленький ущерб,

Новости Беларуси. Дорулилась. На этой парковке на Каховской женщина на автомобиле выдала невероятные пируэты. Местным жителям это удалось снять.

На видео женщина в голубой майке садится в красную машину, сдаёт назад, чтобы развернуться,

но когда она попыталась это сделать, то врезалась бампером в рядом стоящий автомобиль.

Первый удар её не смутил и она снова поехала назад

и снова протаранила соседнюю машину.

Затем прозаично развернулась и уехала. Сейчас её разыскивает ГАИ.