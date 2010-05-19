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Скорый поезд сбил минчанку на пешеходном переходе на станции «Курасовщина»

19 мая 2010 20:01
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По словам очевидцев, пожилая женщина переходила пути на красный свет.

Переход в этом месте пользуется особой популярностью у минчан. Каждый день за нарушение правил здесь штрафуют по несколько человек. За 4 месяца на железной дороге пострадало 42 человека, двое из них – прямо в автомобиле.

Геннадий Вурса, заместитель начальника управления охраны правопорядка и профилактики УВД на транспорте МВД Республики Беларусь:
– Машинист, видя, что гражданин переходит дорогу, подал звуковой сигнал. Видя, что гражданка не реагирует, применил экстренное торможение. Однако, избежать столкновения не представилось возможным.

# происшествия # Сбили пешехода на пешеходном переходе

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