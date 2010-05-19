Скорый поезд сбил минчанку на пешеходном переходе на станции «Курасовщина»

По словам очевидцев, пожилая женщина переходила пути на красный свет.

Переход в этом месте пользуется особой популярностью у минчан. Каждый день за нарушение правил здесь штрафуют по несколько человек. За 4 месяца на железной дороге пострадало 42 человека, двое из них – прямо в автомобиле.

Геннадий Вурса, заместитель начальника управления охраны правопорядка и профилактики УВД на транспорте МВД Республики Беларусь:

– Машинист, видя, что гражданин переходит дорогу, подал звуковой сигнал. Видя, что гражданка не реагирует, применил экстренное торможение. Однако, избежать столкновения не представилось возможным.