«Скорая» перевернулась вместе с больным

ДТП произошло в Жодино. Парня, сломавшего позвоночник, везли на реабилитацию.

- Я как раз подходил к перекрестку, когда услышал сирену машины «Скорой помощи». Вижу, на большой скорости на красный свет едет реанимобиль. Его пропустила одна машина, а с другой стороны на зеленый свет ехал автомобиль Mercedes-Benz A-класса, - очевидец аварии. - Легковой автомобиль врезался в заднее колесо «Скорой», та несколько метров проехала приподнятой на двух колесах, а потом перевернулась и на одном боку проскользила по асфальту метров пятнадцать.

В тот день бригада «Скорой помощи» из Борисова везла в Минск 18-летнего парня. У него травма шейного отдела позвоночника - молодой человек неудачно прыгнул в речку с моста. Незадолго до аварии минские нейрохирурги прооперировали пациента, а в четверг его везли на реабилитацию в Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии.

- Я и другие водители сразу бросились на помощь, - продолжает очевидец. - Сразу достали водителя «Скорой», а потом помогли выбраться врачу и маме больного. Когда женщина увидела, как ее сын повис на ремнях безопасности, то потеряла сознание. Пришлось ее приводить в чувства нашатырным спиртом. Парень выглядел неважно: ему трудно было дышать, он не мог говорить и только кивал головой.

Молодого человека на другом реанимобиле доставили в Минск, а всех пострадавших осмотрели врачи. К счастью, серьезно никто не пострадал.

- Сейчас проводится проверка. Очень сложно говорить о том, кто виноват в ДТП. Ведь «Скорой помощи» с включенными маячками разрешено ехать на красный свет, да и водитель легкового автомобиля ехал на разрешающий сигнал светофора, - пояснил начальник ОГАИ Жодинского ГОВД Евгений Шуманович. В ближайшее время будет назначена экспертиза, пишет «Комсомольская правда».